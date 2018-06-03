В Китае упал космический метеорит

Сообщается, что о падении космического тела жителей провинции предупреждали в новостях. Перед падением метеорита в небе озарился очень яркий свет, который сопровождался звуком "скольжения" по воздуху. Этот эффект наблюдался из-за того, что скорость космического тела преодолела скорость звука.

Падение метеорита наблюдали также в округе Симао и Цзинхун. Местный жители также заявили, что в течение минуты слышали сильный шум.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее небесное тело под номером 2010 WC9 приблизилось к Земле и прошло на расстоянии около 203 тысяч километров от нашей планеты. Впервые 2010 WC9 был замечен в конце ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного осмотра в Аризоне. Ученые смогли понаблюдать за объектом только до 1 декабря, так как позже он пропал из виду. Почти через восемь лет работникам обсерватории снова удалось зафиксировать астероид.