05:00 03.06.2018 | Общество | Новости
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В Китае упал космический метеорит

В Китае на юго-западе страны в провинции Юньнань упал раскаленный метеорит. Об этом передает People's Daily China.

В Китае упал космический метеорит

Сообщается, что о падении космического тела жителей провинции предупреждали в новостях. Перед падением метеорита в небе озарился очень яркий свет, который сопровождался звуком "скольжения" по воздуху. Этот эффект наблюдался из-за того, что скорость космического тела преодолела скорость звука.

Падение метеорита наблюдали также в округе Симао и Цзинхун. Местный жители также заявили, что в течение минуты слышали сильный шум.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее небесное тело под номером  2010 WC9 приблизилось к Земле и прошло на расстоянии около 203 тысяч километров от нашей планеты. Впервые 2010 WC9 был замечен в конце ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного осмотра в Аризоне. Ученые смогли понаблюдать за объектом только до 1 декабря, так как позже он пропал из виду. Почти через восемь лет работникам обсерватории снова удалось зафиксировать астероид.


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