09:00 03.06.2018 | Политика | Новости
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Столтенберг не будет помогать Израилю в противостоянии с Ираном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может дать Тель-Авиву никаких гарантий по обеспечению обороны государства от ядерных ракет Ирана. Об этом передает Spiegel.

Столтенберг не будет помогать Израилю в противостоянии с Ираном

По его словам, агрессивная политика Ирана настораживает членом НАТО, но Израилю нужно помнить, что Североатлантический договор подразумевает гарантии безопасности членам военно-политического блока, которым страна не является.

Глава оборонного Альянса уточнил, что блок не участвует в процессе урегулирования военных конфликтов на Ближнем Востоке, особенно, когда конфликт может иметь не только политико-экономическое, но и религиозное противостояние.  Столтенбрг в очередной раз раскритиковал ракетную программу Ирана и его поддержкой террористических групп - Хезбола и ХАМАС, ведущей к нестабильности в регионе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министры обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе 7 июня будут обсуждать вопрос усиления безопасности европейского континента. Такие меры в НАТО вынуждены предпринять в связи постоянно растущей угрозой военной эскалации с Россией. Основное координационное бремя по обустройству военных ляжет на руководство Германии. 


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