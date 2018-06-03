Столтенберг не будет помогать Израилю в противостоянии с Ираном

По его словам, агрессивная политика Ирана настораживает членом НАТО, но Израилю нужно помнить, что Североатлантический договор подразумевает гарантии безопасности членам военно-политического блока, которым страна не является.

Глава оборонного Альянса уточнил, что блок не участвует в процессе урегулирования военных конфликтов на Ближнем Востоке, особенно, когда конфликт может иметь не только политико-экономическое, но и религиозное противостояние. Столтенбрг в очередной раз раскритиковал ракетную программу Ирана и его поддержкой террористических групп - Хезбола и ХАМАС, ведущей к нестабильности в регионе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министры обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе 7 июня будут обсуждать вопрос усиления безопасности европейского континента. Такие меры в НАТО вынуждены предпринять в связи постоянно растущей угрозой военной эскалации с Россией. Основное координационное бремя по обустройству военных ляжет на руководство Германии.