Столтенберг не будет помогать Израилю в противостоянии с Ираном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может дать Тель-Авиву никаких гарантий по обеспечению обороны государства от ядерных ракет Ирана. Об этом передает Spiegel.
По его словам, агрессивная политика Ирана настораживает членом НАТО, но Израилю нужно помнить, что Североатлантический договор подразумевает гарантии безопасности членам военно-политического блока, которым страна не является.
Глава оборонного Альянса уточнил, что блок не участвует в процессе урегулирования военных конфликтов на Ближнем Востоке, особенно, когда конфликт может иметь не только политико-экономическое, но и религиозное противостояние. Столтенбрг в очередной раз раскритиковал ракетную программу Ирана и его поддержкой террористических групп - Хезбола и ХАМАС, ведущей к нестабильности в регионе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", министры обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе 7 июня будут обсуждать вопрос усиления безопасности европейского континента. Такие меры в НАТО вынуждены предпринять в связи постоянно растущей угрозой военной эскалации с Россией. Основное координационное бремя по обустройству военных ляжет на руководство Германии.