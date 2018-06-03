Стала известная лучшая дизайнерская книга 2018 года

Мероприятие проходит при поддержке Goethe-Institut в Украине и культурно-издательского проекта "Читомо", Франкфуртской книжной ярмарки, фонда Buchkunst и Wacom. Таким образом, по мнению жюри в этом году престижная награда досталась книге - "Я так вижу", издательство "Старого Лева". Главными дизайнерами издания стали: творческая мастерская "Аграфка" (Романа Романишин, Андрей Лесив).

Серебро досталось книге - "Книга-путешествие Украина", издательство #книголав, автор Ирина Тараненко, дизайн - Юлия Курова, Марта Лешак. А третье место вручили автору книги - "Екатерина Лесив. Колыбельная 1", Екатерине Лесив. Ей же принадлежит и дизайнерское оформление издания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный комитет телевидения и радио запретил распространение на территорию Украины три издания от государства-агрессора, в которых замечены признаки пропаганды имперских геополитических доктрин. Выделены печатные издания Сергея Васильева "На разломе двух времен", Тима Скоренко "Изобретения в России: история русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" и Алексея Волкова "Шаги Командора"