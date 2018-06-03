НАТО анонсировало старт военных учений Saber Strike

Сообщается, что польские военные проведут маневры при кураторстве американских военных и специалистов. Кроме того, Варшава сделала предложение о размещении у себя постоянного контингента войска США, как это сделали Германия и Италия. Союзники США по Альянсу - из Германии, Великобритании и Канады командуют тремя другими в странах Балтии - Эстонии, Латвии и Литве.

Главная цель учений в теперешнем году это повышение готовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами в случае возможной эскалации конфликта в регионе Северо-восточной Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с первого июня в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения " Perkūnas griausmas 2018". Всего в учениях "Perkūnas ramusimas 2018" примут участие 9000 человек - солдаты и офицеры вооруженных сил Литвы и представители других институтов и гражданских организаций в подчинении сил безопасности Литвы.