В Кыргызстане в ДТП погибла "Мисс мира-2018"

Сообщается, что водитель модели не справился с управлением транспорта и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с другим авто. В результате аварии 31-летний был пассажир доставлен в Чолпон-Атинскую больницу, Сания же погибла на месте от несовместимых с жизнью травм.

Об официальной гибели Шакировой сегодня сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова на своей странице в соцсети Instagram.

Сания в марте 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань выиграла международный конкурс красоты Miss Universe Beauty. Кыргызстан во Вьетнаме представляла 30-летняя Сания Шакирова, котороя получила корону в номинации Missis world.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве прошел конкурс " Мисс-Киев 2018". Среди 14-х претенденток в столице выбрали новую "Мисс Киев 2018". Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова.