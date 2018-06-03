13:36 03.06.2018 | Общество | Новости
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В Кыргызстане в ДТП погибла "Мисс мира-2018"

В Кыргызстане на шоссе Баличкы - Ананьев - Каракол попала известная отечественная модель Сания Шакирова. Об этом передает 24.kg.

В Кыргызстане в ДТП погибла

Сообщается, что водитель модели не справился с управлением транспорта и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с другим авто. В результате аварии 31-летний был пассажир доставлен в Чолпон-Атинскую больницу, Сания же погибла на месте от несовместимых с жизнью травм. 

Об официальной гибели Шакировой сегодня сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова на своей странице в соцсети Instagram.

Сания в марте 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань выиграла международный конкурс красоты Miss Universe Beauty.  Кыргызстан во Вьетнаме представляла 30-летняя Сания Шакирова, котороя получила корону в номинации Missis world.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве прошел конкурс " Мисс-Киев 2018". Среди 14-х претенденток в столице выбрали новую "Мисс Киев 2018". Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова.


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