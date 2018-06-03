Израиль опять запустил несколько ракет в сторону Сектора Газа

Сообщается, что два истребителя находились в воздухе 18 минут, выпустив ракеты по 5 целях, где, предположительно, находились военные лагеря для подготовки боевиков ХАМАСа. В официальном уведомлении генерального штаба Израиля еще раз подчеркивается, что ХАМАС - это организация, ответственная за любые атаки, источником которых является сектор Газа, направленные против Израиля и его гражданского населения.

Авиаудар был совершен в качестве ответа ракетным ударам, которые днями ранее поразили приграничные территории на юге Израиля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что вдоль границы с сектором Газа Израиль началось строительство морского заграждения. Завершить строительство препятствия планируют до конца года. Барьер блокирует возможность проникновения в Израиль со стороны моря. Основная задача снизить возможности группировки ХАМАС. В общем-то, согласно плану строительства, сооружения должно завершится до конца текущего года.