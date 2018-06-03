Боевики продолжают нарушать режим тишины, потерь среди наших военных нет

К счастью, потерь среди наших военных нет. Как сообщае УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, вместе с тем ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

По состоянию на шесть часов вечера боевые действия продолжаются преимущественно на донецком направлении.

Враг проявлял себя вблизи Тарамчука, Марьинки и Широкино, что в Донецкой области, а также Крымского, что на Луганщине. За текущие сутки потерь нет. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки на востоке Украины боевики 28 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Традиционно противник активизировался в темное время суток.

На Донецком и Луганском направлениях враг применял 122-мм артиллерию и 82-мм минометы около населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.