Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

Традиционно противник активизировался в темное время суток. На Донецком и Луганском направлениях враг применял 122-мм артиллерию и 82-мм минометы около населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Боевики 8 раз использовали запрещенные Минскими договоренностями орудия.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения была зафиксирована вражеская группа снайперов. Подразделения Объединенных сил вынуждены были открыть превентивный огонь.

В результате обстрелов пострадали трое военнослужащих украинской армии, которых оперативно доставили в госпиталь, где им была оказана медицинская помощь. Враг, по данным разведки, потерял троих человек, еще трое серьезно ранены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле КПВВ "Майорское" украинские военные подверглись пулеметному огню со стороны пророссийских бандформирований.