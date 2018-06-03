Боевики 26 мая захватила в плен двух украинских бойцов на Донбассе

Они принимали участие в Операции объединенных сил на Донбассе. В плен их взяли 26 мая диверсионно-разведывательной группой боевиков. Как сообщает пресс-служба бригады.,

наших военнослужащих захватили во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту. О судьбе военнослужащих ничего не было известно в течение недели, отметили в бригаде, добавив, что это время было использовано боевиками для безумного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов.

В результате было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. Сейчас они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы - и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. Командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки на востоке Украины боевики 28 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Традиционно противник активизировался в темное время суток.

На Донецком и Луганском направлениях враг применял 122-мм артиллерию и 82-мм минометы около населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.