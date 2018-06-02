Во Львове проведут кастинг на главную роль в документальном фильме "Добвуш"

Так, идеальным кандидатом на роль в фильме будет мужчина 25-65 лет и девушка 25-35 лет. Для сьемках в фильме участникам нужно показать свое актерское мастерство и ораторский талант. Для этого нужно прочитать свою любимую прозу или монолог.

Напомним, что проект этой картины стал победителем 10-го конкурсного отбора Госкино в секции игровых тематических фильмов. Государство выделило на сьемки киноленты 65 млн гривен при общей стоимости производства около 86,7 млн гривен.

Режиссер картины – известный украинский кинематографист, автор фильма "Поводырь" Олесь Санин. Сценарий написали Василий Портяк, Максим Черныш и Олесь Санин. Продюсирует фильм Максим Асадчий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на ежегодном международном Каннском кинофестивале во Франции прошел премьерный показ кинокартины " Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, которая возьмет участие в одной из конкурсных сценариев мероприятия.