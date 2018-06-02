В США американец сорвал сказочный джэк-пот

Сообщается, что мужчине очень сильно повезло, так как он в последний момент с общему номерному ряда 4, 14, 28, 30, 31 вместо цифры "28" написал "29", когда он заказывал пиццу. В результате он случайно вписал не то число, что хотел и разозлился на курьера. Но, затем, узнав о своем выигрыше, позвонил в службы доставки пиццы и извинился, заказав себе абонемент на посещение заведения на целый год.

Везунчик решил потратить свои деньги очень просто: "Я планирую закрыть вопрос с кредитом", - отмечает мужчина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель немецкой столицы выиграл в лотерею Eurojackpot 42 млн евро.Рекорд был зафиксирован в Германии в октябре 2016 года. Тогда житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал куш в 90 млн евро. Интересный случай произошел в 2007 году, когда сумму в 40 млн евро лотереи Eurojackpot делили между собой граждане трех стран.