Трансгендер из Крыма скопировал образ Светланы Лободы

Об этом информируют социальные сети, в частности Instagram.

Еще будучи мужчиной Доронин был задействован моделью-андрогином в России, Украине, Франции, Гонконге и Китае. Он родом из Крыма и с раннего детства подвергался насмешкам, потому что сильно был похож на представительницу слабого пола.

В 2012 году Андрей взял участие в проекте "Маша и модели", где его заметила ведущая программы исобственница самого большого модельного агентства в Украине Мария Манюк. Позже андрогин Андрей заключил контракт с агентством Elite Model Look и начал работать за рубежом. Пять лет назад он стал посещать специалистов, которые начали готовить его к смене пола. Спустя несколько курсов гормональной терапии и хирургического вмешательства невозможно и представить, что Анна была мальчиком.

Как заяв заляет Анна, ее идеалом женской красоты выступает певица Тина Кароль. Но глядя на Доронину видишь в ней другую украинскую знаменитость - Светлану Лободу. Вероятно, модель это хорошо понимает, поэтому и копирует не только образ, но наряды и позы звезды. На Instagram модели в данный момент подписано 26 тысяч человек. Также у нее есть свой канал на YouTube.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная артистка Светла Лобода стала мамой во второй раз.