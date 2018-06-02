Стали известны детали смерти украинского спортсмена в Польше

Об этом в Facebook сообщает Федерация масс-реслингу.

Минич умер не в рабочий час и не на рабочем месте. Это не был несчастный инцидент на работе. По словам его близких, несчастье случилось в выходной день на рыбалке. По предварительным данным, причиной смерти стал тромб, который закупорил сосуд. Сообщается, что точную информацию о диагнозе и причины смерти необходимо узнавать у компетентных медицинских органах, а также у представителей правоохранительной системы.Тело парня доставят домой со дня на день, поскольку родственники смогли оперативно собрать необходимые для этого 70 тысяч гривен. Помогли материально не только украинцы, но и иностранцы.

Родные Владислава сообщают о большой поддержке, которую предоставляет руководство компании, где работал спортсмен. Начальник Владислава Магдалена лично контролирует процесс отправки тела домой и помогает преодолеть многие вопросы, связанные с оформлением необходимой документации.

Владислав Минич был чемпионом Украины и бронзовым лидером финала Кубка мира-2017 с масс-реслингу - перетягивание палки. Он умер 27 мая 2018 года. Он родом из села Чернянка Каховского района Херсонщины. Парень поехал в Польшу на заработки, поскольку на родине не нашел работу с хорошей зарплатой. В соседней стране работал строителем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер Польши, министр науки и высшего образования Ярослав Говин заявил, что новая норма об Институте национальной памяти работает неэффективно.