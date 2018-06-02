СБУ провели тактические учения для спецназа - ФОТО

Сообщается, что во время учений были задействованы практически все охранные, полицейские и военные структуры: подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Бойцы в течении продолжительного тренинг-теста усовершенствовали навыки по нейтрализации и обезвреживанию условных террористов в лесистой местности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с первого июня в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения " Perkūnas griausmas 2018". Всего в учениях "Perkūnas ramusimas 2018" примут участие 9000 человек - солдаты и офицеры вооруженных сил Литвы и представители других институтов и гражданских организаций в подчинении сил безопасности Литвы.