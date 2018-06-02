На выходные в Украине сохранится теплая и жаркая погода - ФОТО

На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха прогреется до плюс 23-25 тепла.

В центре Украины сегодня будет сохранятся сухая погода, осадков не ожидается. Температурные столбики поднимутся до отметки в 22-25 градусов со знаком плюс.

На востоке Украины в Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют подьем температуры до плюс 26-27 тепла.

На юге государства до плюс 28-29 тепла, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Столичная температура воздуха сегодня составит 25-26 выше нуля. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на большую часть территории Украины в пятницу, 1 июня, распространится порция прохладного воздуха с севера европейской России.