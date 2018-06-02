10:57 02.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ЕС обеспокоены соблюдением прав человека в Украине

Пресс-секретарь офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссель утверждает, что в Украине власти должны пресечь самовольные действия радикальных парамилитарных группировок в отношении национальных меньшинств. 

ЕС обеспокоены соблюдением прав человека в Украине

Об этом говорится на официальной странице ведомства.

По ее словам, отсутствие ответственности за нападения на меньшинства и выселения цыган в предыдущие годы создали атмосферу безнаказанности.

"Мы призываем правительство продемонстрировать нулевую терпимость к таким деяниям, публично осудить их, расследовать все нападения на меньшинства, привлечь виновных к ответственности и гарантировать право на недискриминации и равенства", - говорится в официальном уведомлении.

Напомним, что ночью, 21 апреля вооруженные палками и слезоточивым газом члены экстремистской ультраправого группировки прогнали ромов с Лысой горы, а потом сожгли их жилье. Позже во Львове более 30 мужчин в масках напали на несколько цыганских семей, проживавших во временных помещениях. Они выгнали пятерых взрослых и десять детей, среди которых было двухмесячный младенец, а затем сожгли их дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов, в рамках которой будут вести деятельность сотрудники местной власти, правоохранители и защитники прав человека. 


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