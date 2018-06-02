02:00 02.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Что нового появилось в рационе бойцов? - ФОТО

В Министерстве обороны Украины рассказали, что в рационе бойцов появились свежие сезонные фрукты - клубника и черешни.

Что нового появилось в рационе бойцов? - ФОТО

Об этом сообщается на странице Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в соцсети Facebook.

Отмечается, что в каталоге продуктов в наличии есть свежие сезонные фрукты. Всего в каталоге есть 400 наименований.

Таким образом, начальник продовольственной службы может использовать их для разнообразия и всестороннего обеспечения питательными веществами военнослужащих своей части.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко презентовал новый рацион питания для военных, которых ведут боевые действия в зоне Операции объединенных сил. Так, украинские военные получат 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели.


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