13:56 02.06.2018 | Общество | Новости
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Американский суд вынес приговор террористу из Гондураса

Федеральный суд во Флориде приговорил 53-летнего гражданина Гондураса Висенте Адольфо Солано к 17,5 годам лишения свободы за попытку подготовки теракта в одном из торговых центров в Майами.

Американский суд вынес приговор террористу из Гондураса

Об этом передает официальный сайт Министерства юстиции Соединенных Штатов.

Фигурант расследования в ходе допросов признался, что давно контактировал с террористической группировкой "Исламское государство". За определенную сумму денег он намеревался организовать два последовательных теракта в торговом центре. По предварительной информации экспертов, инцидент мог привести к гибели более 100 американских граждан.

Сам Солано, чтобы замаскировать свою деятельность, регулярно контактировал с сотрудниками ФБР. Так, в 2017 году, незадолго до ареста, Солано получил от агентов ФБР муляж взрывного устройств, который он должен был заложить в ТЦ. Позже мужчина предоставил агентам три видеоролика, в которых выразил свою приверженность ИГ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно человек, который был связан с терактом в сентябре 2001 года в Соединенных Штатах Америки, был пойман вооруженными сирийскими оппозиционерами, поддерживаемыми США. 


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