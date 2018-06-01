Вышинский откажется от украинского гражданства

Об этом он заявил в зале Апелляционного суда Херсонской области.

Он объяснил свой шаг отсутствием другого выхода. Журналист подчеркнул, что это не значит о замирании его любви к своей стране после отказа от ее гражданства. Также он добавил, что не перестанет быть патриотом.

Вышенский заявил, что это означает только его желание в сторону тех, с кем он работал, чтобы они наконец начали жить спокойно и без давления по отношению к ним. Он заявил про осознание последствия своего поступка. Представитель СМИ отметил, что отказавшись от паспорта, вероятно, он долго не сможет видеть те места, где вырос, но благополучие и покой его коллег для него дороже и важнее.

На суде глава "РИА Новости-Украина" также попросил у президента России Владимира Путина принять все меры для его скорейшего освобождения, а также для оказания правовой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские спецслужбы задержали прокремлевского журналиста Вышенского по подозрению в госизмене.