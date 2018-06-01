Вместо первоклассников дроны: как прошел последний звонок в Беларуси? – ФОТО

В Беларуси в Барановическом лицее №1 заменили всем привычные традиции последнего звонка, более осовремененными. Об этом информирует портал Intex-press.
Отмечается, что во время линейки к последнему звонку вместо первоклассницы, которую должен был нести на своем плече выпускник, заменили новым гаджетом – дроном.
Так, на линейке в небо запустили дрон с привязанным к нему звонком. "Отпустил" последний звонок в полет директор этого лицея — Алексей Бычковский.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская группа Pianoбой подарила выступление на последний звонок стрыйской школе №4 во Львовской области. Такая идея у музыкантов возникла после презентации 10 апреля 2018 года эмоционального клипа на школьную тематику.