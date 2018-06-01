13:29 01.06.2018 | Общество | Новости
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Вместо первоклассников дроны: как прошел последний звонок в Беларуси? – ФОТО

В Беларуси в Барановическом лицее №1 заменили всем привычные традиции последнего звонка, более осовремененными. Об этом информирует портал Intex-press.

Вместо первоклассников дроны: как прошел последний звонок в Беларуси? – ФОТО

Отмечается, что во время линейки к последнему звонку вместо первоклассницы, которую должен был нести на своем плече выпускник, заменили новым гаджетом – дроном.

Так, на линейке в небо запустили дрон с привязанным к нему звонком. "Отпустил" последний звонок в полет директор этого лицея — Алексей Бычковский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская группа Pianoбой подарила выступление на последний звонок стрыйской школе №4 во Львовской области. Такая идея у музыкантов возникла после презентации 10 апреля 2018 года эмоционального клипа на школьную тематику. 


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