В Украине подскочила в цене телефонная связь

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что компания с 1 июня 2018 года повышает цену тарифных планов "Домашний Базовый", "Общий Базовый" и "Домашний Безлимитный" на шесть грн с НДС.

Поднятие тарифов не касается абонплаты, которая регулируется государством.

Добавляется, что не меняется цена тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги, установленным НКРЭКУ.

В "Укртелекоме" заявили, что увеличение себестоимости предоставления услуг случилось, в том числе, за счет повышения тарифов на материальные ресурсы (топливо, электроэнергия).

Укртелеком - самый большой оператор на украинском рынке фиксированной связи, обслуживает абонентов в 2200 населенных пунктах. По состоянию на апрель 2018 года в компании насчитывалось 4,5 млн активных телефонных линий. С каждым годом их количество сокращается.

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева разорвал договор с компанией ЕСУ о купле-продаже акций "Укртелекома", чем возвратил телекоммуникационную компанию в собственность государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на временно оккупированной российскими боевиками украинской территории Луганской области ищезла мобильная связь оператора Vodafone.