В Мексике из-за аномальной жары объявили ЧП

Такое решение было принято в пятницу утром, 1 июня, из-за аномальной жары, которая установилась на территории страны. Как сообщает национальная служба гражданской обороны, в некоторых местах этих штатов температура достигает 45-50 градусов.

В связи с чем, ЧП объявлено сразу в 573 муниципалитетах. Они расположены в штатах Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния, Сонора, Наярит, Оахака, Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сан-Луис-Потоси, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Веракрус, Герреро, Табаско, Кампече, Кинтана-Роо, Юкатан, Чьяпас, Колима, Синалоа, Мичоакан и Пуэбла.

При этом синоптики отметили, что 30 мая в Мехико была зафиксирована самая высокая для дня температура почти за сто лет. В этот день столбик термометра поднялся до 31,7 градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 11-13 теплых градусов. Днем будет от 22 до 24 градуса со знаком плюс.