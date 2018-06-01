12:51 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195636:test

Украинский военный после спасения дочери в ходе артобстрела скончался в больнице

В областном медицинском учреждении им. Мечникова в городе Днепр от осколочного ранения ушел из жизни военный из Кировоградской области. В ходе неожиданного артиллерийского обстрела он ценой своей жизни спас дочь.

Украинский военный после спасения дочери в ходе артобстрела скончался в больнице

Об этом сообщает 1 июня 2018 года главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Николай был старшим сержантам, ему было 48 лет, а родом он из Кировоградской области. Его дочь Ярослава служит санитарным инструктором той же части, но внезапный артобстрел не оставлял шансов.

По словам Рыженко, Николай своим телом накрыл девушку и получил тяжелое осколочное ранение головы, а у медика обнаружили акубаротравму, сотрясение.

Взрыв мины прогремел в трех метрах от них 25 мая. Они были сразу госпитализированы в больницу Мечникова. Мужчине сделали множество операций. В ночь на 1 июня все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце, но он не выжил. Дочь Ярослава сейчас идет на поправку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территорию Донбасса было отправлено гуманитарный груз грузом от Международного комитета Красного Креста.


Поделиться
Читайте также:
 
Канада окажет поддержку украинских политзаключенных многочисленными акциями ЕС продлит запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - Рикард Йозвяк Стало известно, что Кольченко заставляют принять российское гражданство Президента могут лишить возможность назначить главу Киеврады
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив