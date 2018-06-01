Украинский военный после спасения дочери в ходе артобстрела скончался в больнице

Об этом сообщает 1 июня 2018 года главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Николай был старшим сержантам, ему было 48 лет, а родом он из Кировоградской области. Его дочь Ярослава служит санитарным инструктором той же части, но внезапный артобстрел не оставлял шансов.

По словам Рыженко, Николай своим телом накрыл девушку и получил тяжелое осколочное ранение головы, а у медика обнаружили акубаротравму, сотрясение.

Взрыв мины прогремел в трех метрах от них 25 мая. Они были сразу госпитализированы в больницу Мечникова. Мужчине сделали множество операций. В ночь на 1 июня все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце, но он не выжил. Дочь Ярослава сейчас идет на поправку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территорию Донбасса было отправлено гуманитарный груз грузом от Международного комитета Красного Креста.