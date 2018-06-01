Украинские танки возьмут участие в международном конкурсе

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Уже третьего июня 2018 года пройдет официальное открытие соревнования. За наименование лучшего танкового взвода будут конкурировать представители восьми государств.

Целью конкурса первоначально ставят укрепление военного партнерства, что обеспечит отработку взаимодействия между членами соревнований и помогают активному обмену тактическими приемами, стандартными методами и процессами боевого применения танковых подразделений между военными НАТО и стран-партнеров

Танковые соревнования "Сильная Европа" (Strong Europe Tank Challenge) - международный конкурс бронетанковых подразделений армий стран НАТО, устроенные совместными усилиями Командования ВС США в Европе и Командования Сухопутных войск ВС ФРГ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал более 100 танков сепаратистов вблизи оккупированного Луганска и Донецка.