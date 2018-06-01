Путина и ЧМ-2018 высмеяли новой карикатурой - ФОТО

Соответствующим рисунком на своей странице в Twitter поделился пользователь, пишущий под ником Alex Gord.

На картинке изображены обломки разбившегося в 2014 году на Донбассе пассажирского Boeing MH17, к авиакатастрофе которого обвиняют Россию, а также трупы людей.

Сам Путин стоит на сломанном флаге Украины с обнаженным торсом, в камуфляжных штанах и берцах, с повязкой "Крым" на плече и автоматом. В руках у него табличка "Чемпионат мира 2018", а одна из ног упирается в футбольный мяч.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный художник из Российской Федерации Сергей Елкин высмеял в карикатуре реакцию действующего президента на убийство журналиста Аркадия Бабченко. На карикатуре изображен Путин, который стоит с табличками: "Нам это не выгодно", "В этом нет смысла", "Нас хотели подставить", "Он не был опасен".