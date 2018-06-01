ООН требует расследовать нападения на представителей меньшинств в Украине

Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Украине.

В ООН подметили, что за прошлый месяц в Украине сожгли три ромских поселения, а именно во Львове, Тернополе и Киеве.

Кроме того, было зафиксировано массовые нападения и насильственные действия против общин ромов. Поэтому, в ведомстве призывают отслеживать действия всех радикалов, которые нарушают основополагающие права меньшинств.

Также глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призвала правительство расследовать все нападения на меньшинства и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на окраине города Тернополь поблизости сахарного предприятия в поселке Великая Березовица двенадцать молодых людей, вооруженные битами, совершили нападение на табор ромов.