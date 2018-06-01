Окружной суд Киева отказал иску Саакашвили насчет его депортации в Польшу

Об этом сообщается на сайте суда.

Саакашвили просил суд признать незаконными решение ГМС о его реадмиссии в Республику Польша, действия ГМС и Госпогранслужбы по реадмиссии и призывал обязать Госмиграционную службу Украины отменить соответствующее решение.

Как было выяснено, 10 сентября 2017 года в пункте пропуска через госграницу Украины "Шегини" Михаил Саакашвили незаконно преодолел границу Украины из Польши без необходимого разрешения органов власти. Факт незаконного пересечения государственной границы доказан и закреплен судебными решениями, вступившими в законную силу.

Окружной административный суд Киева из направленных сторонами документов утвердил, что реадмиссия Саакашвили как лица, которое незаконно находится на территории Украины, проводилась по стандартной процедуре. ГМС начала ее на основании Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии, и ратифицированной соответствующим законом Украины.

В суде добавили, что по итогам рассмотрения соответствующего запроса польская сторона разрешила реадмиссию Саакашвили, о чем уведомила ГМС письмом, копия которого хранится в материалах административного дела.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили намерен в Гааге выступить на совместной пресс-конференции вместе с адвокатом королевской семьи Нидерландов профессором Жефри Робертсоном.