01:30 01.06.2018 | Общество | Новости
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На аукцион выставлены личные письма Алана Рикмана о роли в "Гарри Поттере"

Личный архив Алана Рикмана, который в 2016 году умер от рака, выставили на аукцион в Лондоне. Письма могут стать интересными для фанатов игры актера в фильмах о "Гарри Поттере".

На аукцион выставлены личные письма Алана Рикмана о роли в

Об этом сообщает Deadline.

В собрание писем вошла переписка с создателем книг Джоан Роулинг, которая очень ценила Рикмана как актера, а также режиссерами, продюсерами и другими создателями серии фильмов о волшебнике.

Продюсер фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" Дэвид Хейман писал актеру о благодарности за успех во втором Гарри Поттере. Также он писал Рикману, что знает о его разочаровании, и призывал помнить, что он - неотъемлемая часть этих фильмов и просто гений.

На съемках шестой части "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Рикман написал заметку под названием "В голове у Снейпа", в которой актер отметил, что расстроен решениями режиссера Дэвида Йейтса по поводу сюжетной линии его персонажа.

Джоан Роулинг поблагодарила Рикмана за справедливое отношение к ее сложному персонажу. Цена архива рассчитывается примерно в 950 000 фунтов стерлингов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Гааге на аукционе продают самую большую в мире жемчужина.


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