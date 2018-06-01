На аукцион выставлены личные письма Алана Рикмана о роли в "Гарри Поттере"

Об этом сообщает Deadline.

В собрание писем вошла переписка с создателем книг Джоан Роулинг, которая очень ценила Рикмана как актера, а также режиссерами, продюсерами и другими создателями серии фильмов о волшебнике.

Продюсер фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" Дэвид Хейман писал актеру о благодарности за успех во втором Гарри Поттере. Также он писал Рикману, что знает о его разочаровании, и призывал помнить, что он - неотъемлемая часть этих фильмов и просто гений.

На съемках шестой части "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Рикман написал заметку под названием "В голове у Снейпа", в которой актер отметил, что расстроен решениями режиссера Дэвида Йейтса по поводу сюжетной линии его персонажа.

Джоан Роулинг поблагодарила Рикмана за справедливое отношение к ее сложному персонажу. Цена архива рассчитывается примерно в 950 000 фунтов стерлингов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Гааге на аукционе продают самую большую в мире жемчужина.