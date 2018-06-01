Луценко обещает личную охрану каждому, которых собирались убить наряду с Бабченко

Генеральный Прокурор Юрий Луценко после инцидента заявил, что каждому из этих людей намерен предоставить личную охрану.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", – сказал глава ГПУ.

Известно, что ранее сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, Бориса Германа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", после того, как в СБУ сообщили, что застреленный российский журналист Аркадий Бабченко на самом деле жив, в сети Интернет возникли активные споры по поводу этой новости. Весь мир горевал по убитому военному журналисту Аркадию Бабченко 30 мая 2018 года. В этот же день в Службе безопасности Украины продемонстрировали, что он на самом деле жив, а его "смерть" была спецопрерацией для спасению его жизни.