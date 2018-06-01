Консульство Украины в России остановило оформление загранпаспортов

Консульство Украины в российском городе Екатеринбург на время прекратило прием заявлений на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за рубеж.
Об этом говорится в сообщении на сайте консульства.
Консульство Украины в Екатеринбурге временно не принимает заявления на оформление паспорта для выезда в заграничные страны из-за проблем, вызванными выходом из прежнего порядка элементов оборудования, который применяют для оформления паспорта.
Над устранением неполадок уже работают специалисты. О возобновлении деятельности будет сообщено дополнительно.
Сообщается также, что оформление удостоверения гражданина для возвращения в Украину происходит в штатном порядке.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственная система, которая предназначена для оформления и выдачи биометрических паспортов гражданам Украины, восстановила свою работу после сбоя 25 мая 2018 года.