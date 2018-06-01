16:15 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Консульство Украины в России остановило оформление загранпаспортов

Консульство Украины в российском городе Екатеринбург на время прекратило прием заявлений на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за рубеж.

Консульство Украины в России остановило оформление загранпаспортов

Об этом говорится в сообщении на сайте консульства.

Консульство Украины в Екатеринбурге временно не принимает заявления на оформление паспорта для выезда в заграничные страны из-за проблем, вызванными выходом из прежнего порядка элементов оборудования, который применяют для оформления паспорта.

Над устранением неполадок уже работают специалисты. О возобновлении деятельности будет сообщено дополнительно. 

Сообщается также, что оформление удостоверения гражданина для возвращения в Украину происходит в штатном порядке. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственная система, которая предназначена для оформления и выдачи биометрических паспортов гражданам Украины, восстановила свою работу после сбоя 25 мая 2018 года.


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