12:39 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, что Кольченко заставляют принять российское гражданство

Украинского политического пленника Александра Кольченко, который недавно объявил о голодовке в российской тюрьме, заставляют принять гражданство России.

Стало известно, что Кольченко заставляют принять российское гражданство

Об этом заявила мать узника Кремля Лариса Кольченко, как сообщают проссийские СМИ.

Женщина заверяет, что россияне не стесняются применять шантаж в сторону ее сына.

Он рассказывает, что сначала диалог с ним закручивается с фраз, которые описывают "плохую" жизнь на территории Украины и "хорошую" в России. Мать Кольченко жалуется, что дале начинается открытый наглый шантаж и угрозы. Они делают намеки на безопасность его близких, заявляя, что у него остались на оккупированном полуострове Крым родители, поэтому не помешало бы принять гражданство. А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт.

Она отметила, что расчет с принятием заключенным российского гражданства в том, что после этого Украина не сможет принять меры в строну его освобождения.

Александр Кольченко был арестован в мае 2014 года в Симферополе и этапирован в Россию. В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Кольченко якобы числится гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он не принял решение сохранить другое гражданство.

В августе 2015 года российский суд признал его виновным в "подготовке терактов" в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе, после чего присудил десять лет заключения в колонии строгого режима.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политический заключенный Александр Кольченко, которого в России осудили по обвинению в террористической деятельности, объявил начало голодовки солидарно с другим пленником Олегом Сенцовым.


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