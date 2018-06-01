Стало известно, что Кольченко заставляют принять российское гражданство

Об этом заявила мать узника Кремля Лариса Кольченко, как сообщают проссийские СМИ.

Женщина заверяет, что россияне не стесняются применять шантаж в сторону ее сына.

Он рассказывает, что сначала диалог с ним закручивается с фраз, которые описывают "плохую" жизнь на территории Украины и "хорошую" в России. Мать Кольченко жалуется, что дале начинается открытый наглый шантаж и угрозы. Они делают намеки на безопасность его близких, заявляя, что у него остались на оккупированном полуострове Крым родители, поэтому не помешало бы принять гражданство. А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт.

Она отметила, что расчет с принятием заключенным российского гражданства в том, что после этого Украина не сможет принять меры в строну его освобождения.

Александр Кольченко был арестован в мае 2014 года в Симферополе и этапирован в Россию. В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Кольченко якобы числится гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он не принял решение сохранить другое гражданство.

В августе 2015 года российский суд признал его виновным в "подготовке терактов" в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе, после чего присудил десять лет заключения в колонии строгого режима.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политический заключенный Александр Кольченко, которого в России осудили по обвинению в террористической деятельности, объявил начало голодовки солидарно с другим пленником Олегом Сенцовым.