14:27 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Климкин рассказал о погибших детях на Донбассе

С начала военных действий на оккупированном российской властью части Донбасса, погибло более 240 детей.

Климкин рассказал о погибших детях на Донбассе

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Twitter.

Как утверждает министр, вдоль линии разграничения на Донбассе живет около 200 тысяч детей, 15 тысяч - в 5 км от линии разграничения.

Известно, что каждый день дети находится в опасности и нуждаются в защите.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", традиционно из года в год, первого июня, в Украине и еще более 60 странах мира отмечают Международный день защиты детей. Однако, этот день не является массовым поеданием мороженого, играми и каникулами – подтекст этого праздника совсем не дурашливый и детский.

В 1991 году Украина присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка, однако отмечать праздник стала с 1998 года – после подписания 30 мая президентом Леонидом Кучмой указа "О дне защиты детей".


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