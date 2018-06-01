Как Одесса готовилась к приезду президента – ФОТО

Об этом сообщает местный сайт Odessa.net.ua

Отмечается, что на момент приезда президента, ограничили движение по улице Ланжероновская от Пушкинской и к Екатерининской.

Между тем по улице Пушкинская от Дерибасовской образовалась небольшая пробка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин с рабочим визитом. Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране. Как написал на своей страничке в социальной сети глава украинского государства, по приглашению Федерального канцлераШермании Ангелы Меркель он посетит Германию.