15:50 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Как Одесса готовилась к приезду президента – ФОТО

Перед приездом главы украинского государства Петра Порошенко в Одессу ограничили движение главными улицами и проезжую часть чистила специальная машина.

Как Одесса готовилась к приезду президента – ФОТО

Об этом сообщает местный сайт Odessa.net.ua

Отмечается, что на момент приезда президента, ограничили движение по улице Ланжероновская от Пушкинской и к Екатерининской.

Между тем по улице Пушкинская от Дерибасовской образовалась небольшая пробка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин с рабочим визитом. Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране. Как написал на своей страничке в социальной сети глава украинского государства, по приглашению Федерального канцлераШермании Ангелы Меркель он посетит Германию.


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