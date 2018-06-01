Google посвятил дудл подрастающему поколению - ФОТО

В частности, сам праздник нацелен привлечь внимание к защите прав ребенка.

Отметим, что на протяжении 24 часов такая праздничная картинка, кроме Украины, будет отображаться также в Никарагуа, Эквадоре, Португалии, Румынии, Болгарии, Сербии, Польши, Чехии, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, России, Вьетнаме и на Филиппинах.

Заметим, что история этого праздника берет свое начало еще в прошлом веке. Так, 26 ноября 1924 года Пятая Ассамблея Лиги Наций (предшественница ООН – 24 Канал) в Женеве приняла Женевскую декларацию прав ребенка, состоявшую из пяти основных положений, направленных, в частности, противодействать детскому труду и рабству, торговли детьми, проституции несовершеннолетних.

Документ также призвал руководствоваться положениями декларации для защиты детей и улучшение их благосостояния.

Однако официальное же решение учредить Международный день защиты детей принял в ноябре 1949 года конгресс Международной демократической федерации женщин, и уже в 1950-м 1 июня впервые отмечался День защиты детей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", поисковая система Google в Украине посвятила очередную картинку дудл Майе Энджелоу. В честь 90 дня рождения американской писательницы. Он размещен на стартовой странице поисковика Google.