Эксклюзив: Корпоративная социальная ответственность в Украине

Практику социальной ответственности бизнеса в Украине первыми начали внедрять международные компании, которые работали по общим для офисов всех стран правилам.

Любой бизнес, который взаимодействует с людьми, который влияет на экологию, на общество, должен иметь программу социальной корпоративной ответственности. К сожалению, далеко не все наши компании это понимают, хотя это необходимо и коммерчески выгодно, говорит в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".маркетолог Александр Горлов.

"Корпоративная социальная ответственность относится к бизнесу любой компании, и она помогает продвигать этот бизнес. Социальная реклама, вплетенная в коммерческую, расскажет о вашем бизнесе лучше. И это очень полезно с точки зрения построения имиджа компании. Чем лучше у вас имидж, тем лучше покупают ваши товары или услуги. Именно поэтому полезно заниматься социальной ответственностью и об этом рассказывать. Тогда показатели восприятия имиджа компании идут вверх", — отметил А.Горлов.