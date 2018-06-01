Дела, по которым ГПУ подала представление на снятие неприкосновенности с Вилкула, в суде не имеют перспектив, - эксперт по антикоррупционной политике

"Никакого отношения к реальной "борьбе с коррупцией" это не имеет. Как раз наоборот – давление на оппонентов с целью получения политической выгоды ничем иным как политическая коррупция назвать нельзя. Ведь общество ничего не получает. И в копилку установления справедливых отношений ровным счетом ничего не прибавляется", - сказал Вакаров.

Напомним, 25 мая генпрокурор подписал и внес в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности одного из самых рейтинговых политиков Юго-Востока - народного депутата Александра Вилкула. Также в представлении ГПУ фигурирует коллега и однопартиец Вилкула – Дмитрий Колесников. Ранее, 15 мая Луценко внес представление на снятия неприкосновенности с еще одного члена Оппозиционного Блока Сергея Дунаева.

Адвокат Василий Вакаров подчеркнул, что представления едва ли чем-то угрожают фигурантам. "Касательно Вилкула и Колесникова, то эти представления имеют сомнительную судебную перспективу. Более того, я полагаю, что они и до суда не дойдут, а будут развалены ещё на стадии досудебного следствия.

А в деле декларирования Дунаевым своего имущества существенное значение будет иметь процессуальная, а не материальная часть расследования", - сказал эксперт.

Источник: newsone.ua