Бабченко рассказал, как потратит собранные на его похороны деньги

Большинство сторонников российского журналиста Аркадия Бабченко, узнав о его "смерти" массово собирали деньги на его похороны, но вскоре ситуация вкорни изменилась. Так, после "воскрешения", Бабченко рассказал, куда перечислит круглую сумму.
Как сообщил украинским СМИ Аркадий, все деньги будут перечислены на нужды операции Объединенных сил.
"Если они действительно собрали, если эти деньги придут, то они будут переведены, например, медикам в АТО, нужно еще машину починить. Я знаю, куда их потратить. Если эти деньги придут, то я переведу на АТО, безусловно", - объяснил Бабченко.
Кроме того, он рассказал, что хозяева квартиры, где произошла инсценировка убийства журналиста, едва не получили инфаркт, когда узнали о произошедшем.
В соцсетях есть информация, что в целом на похороны Аркадия Бабченко было собрано 3 тыс. 377 долларов и 13 центов. Эти деньги передадут жене журналиста.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после того, как в СБУ сообщили, что застреленный российский журналист Аркадий Бабченко на самом деле жив, в сети Интернет возникли активные споры по поводу этой новости. Весь мир горевал по убитому военному журналисту Аркадию Бабченко 30 мая 2018 года.