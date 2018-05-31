Журналисты со всего мира раскритиковали инсценировку убийства Бабченко

Об этом сообщает издание DW.

По мнению Делуа, речь идет о лжи на государственном уровне. Кроме того, он добавил, что это опасно для украинского правительства играть фактами, особенно используя журналистов для своих фейковых историй.

В основанном в США "Комитете защиты журналистов" отметили, что обрадовались, узнав, что Бабченко жив, однако требуют от украинской власти объяснений, почему она лгала миру.

Немало международных журналистов раскритиковали спецоперацию как фейк, а также роль Бабченко в этих событиях.

"Невероятно. Хорошо, что он жив. Но то, что за этим кроется, может стать катастрофой для Украины. Это полностью недопустимо, если это подтвердится. #Babchenko #desinformation #fakenews", - считает журналист немецкого телеканала ARD Патрик Гензинг.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", российский журналис Аркадий Бабченко, смерть которого инсценировала СБУ для его же защиты, извинился за то, что всем пришлось пережить. Он добавил, что не один раз "хоронил" друзей и знает, какие чувства при этом испытывают, но по-другому было нельзя.