За неуплату алиментов в Украине могут ввести уголовную ответственность, - Петренко

Ведомство инициирует увольнение злостных неплательщиков с государственной службы. Об этом в среду, 30 мая, на заседании правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко.

При этом глава ведомства заверил, что в Верховную Раду уже внесен пакет соответствующих законопроектов, которые депутаты поддержали в первом чтении.

Среди нововведений, предусмотренных проектами - усиление ответственности за неуплату алиментов вплоть до уголовной (а также за уклонение от общественных работ);

увеличение минимального размера алиментов и введение санкций против тех, кто накопил долги более чем за год;

поддержка одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Также мы делаем неприемлемым пребывание на госслужбе лиц, которые имеют долги по алиментам, - пояснил Петренко, уточнив, что в случае принятия закона злостные неплательщики не смогут занимать руководящие должности на госслужбе, баллотироваться на должности в местные советы и в Верховную Раду.

Министр также напомнил, что за четыре месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине выплачено 1,5 миллиардов гривен долгов по алиментам в пользу 450 тысяч детей. В среднем каждый ребенок за четыре месяца получил дополнительно более трех тысяч гривен, - сказал Петренко.

По его словам, более 120 тысяч украинских граждан, не заплативших алименты, получили санкции в виде ограничения на выезд за границу и запрет на вождение авто.

Около 200 тысяч таких родителей занесены в публичный реестр. 10 тысяч из них объявлены в розыск. Около 16 тысяч человек будут принудительно работать на общественных работах. Средства, которые они будут получать, будут направлены на выплату алиментов, - заверил Петренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 15 мая, поддержали за основу в первом чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание". Проекта за основу и подготовку его ко второму чтению по сокращенной процедуре проголосовали 248 народных депутатов. При этом авторы документа заверили, что его целью является создание экономических предпосылок для дальнейшего совершенствования механизма обеспечения конституционного права детей на достаточный жизненный уровень и улучшение материального обеспечения детей в случаях, если родители не пришли к согласию относительно способа содержания детей, и таким образом содержание детей решается судом.