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Возле побережья Тайваня произошло землетрясение

В четверг утром, 31 мая, в морской акватории вблизи уезда Тайдун в Тайване произошло землетрясение.

Возле побережья Тайваня произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,9 баллов по шкале Рихтера. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщает китайский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в морской акватории вблизи уезда Тайдун. Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 29 мая, в акватории пролива Сумба, разделяющего острова Сумба и Сумбава в Индонезии, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Эпицентр землетрясения находился 104 километров к югу от города Бима на острове Сумбава.


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