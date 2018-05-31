Возле Петровского рядом с патрулем ОБСЕ произошел взрыв

К счастью никто из представителей ОБСЕ не пострадал. Как сказано в оперативном отчете миссии, опубликованном на сайте организации, вчера около десяти часов утра патруль в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению камеры СММ, расположенному за пределами участка разведения сил в районе Петровского, который находится в 41 километре к югу от Донецка.

На момент взрыва члены патруля находились внутри автомобилей, однако двери в машинах были открытыми. Внезапно они услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200-300 метрах к юго-юго-западу. По предварительным данным, взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины. Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район и вернулся на базу в Донецке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки среду, 30 мая, боевики 28 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом девять из них противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранены двое украинских военнослужащих.