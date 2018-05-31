Винницкая полиция задержала за взятку сотрудника военкомата

Капитан требовал от призывника деньги за оформление отсрочки. Как сообщает на своем официальной сайте военная прокуратура центрального региона Украины, задержание проводилось непосредственно после получения взятки.

Накануне было установлено, что 25 мая капитан получил от призывника взятку в размере 100 долларов и 2600 гривен за оформление отсрочки от призыва на военную срочную службу сроком на три месяца.

Злоумышленник был задержан, а деньги изъяты. Сейчас решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на статью Уголовного Кодекса Украины Получение взятки служебным лицом. Задержанному готовится письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, а также ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье полиция задержала одного из директоров "Запорожского электровозоремонтного завода", входящего в структуру " Укрзализныця". Чиновник был задержан во время получения от поставщиков 17 тысяч гривен "отката".