В Запорожье женщина "заминировала" кафе

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Запорожской области.

Звонок поступил в Коммунарское отделение полиции, во время которого сообщили, что кафе по улице Восточной заминировано. На место инцидента оперативно прибыли следственно-оперативная группа, работники взрывотехнической и кинологической служб ГУНП, ГСЧС и медики скорой помощи. В ходе внимательного осмотра местности, ничего взрывоопасного не было зафиксировано.

Заместитель начальника Коммунарского отделения полиции Александр Гордиенко отметил, что специалисты уголовного розыска вскоре определили личность, которая позвонила в правоохранительные органы. На момент совершения нарушения местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В сторону гражданки 1968 года рождения утвержден административный протокол по признакам статьи за заведомо ложный вызов специальных служб КУоАП.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", был задержан молодой человек, который сообщил о заминировании церкви ради забавы.