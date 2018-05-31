12:55 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье женщина "заминировала" кафе

Женщина сообщила заведомо ложную информацию в специальные службы Украины о минировании заведения общественного питания в Запорожье. Нарушительница объяснила, что хотела проучить мужчину, который в нем пребывал.

В Запорожье женщина

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Запорожской области.

Звонок поступил в Коммунарское отделение полиции, во время которого сообщили, что кафе по улице Восточной заминировано. На место инцидента оперативно прибыли следственно-оперативная группа, работники взрывотехнической и кинологической служб ГУНП, ГСЧС и медики скорой помощи. В ходе внимательного осмотра местности, ничего взрывоопасного не было зафиксировано. 

Заместитель начальника Коммунарского отделения полиции Александр Гордиенко отметил, что специалисты уголовного розыска вскоре определили личность, которая позвонила в правоохранительные органы. На момент совершения нарушения местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В сторону гражданки 1968 года рождения утвержден административный протокол по признакам статьи за заведомо ложный вызов специальных служб КУоАП.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", был задержан молодой человек, который сообщил о заминировании церкви ради забавы.


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