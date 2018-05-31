В Украину с рабочим визитом приедет глава МИД Германии

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Отмечается, что основной целью визита координатора немецкой внешней политики являются переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. Министры готовы обсудить усиление взаимодействия ради политического урегулирования в Донбассе.

После прилета в Киев министры отправятся на подконтрольную Киеву часть Донецкой области, чтобы на месте ознакомиться с положением дел в регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен приехать с рабочим визитом в Украину на следующей неделе. Порошенко рассказал, что ожидает приезда в украинскую столицу президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.