09:58 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195492:nastya

В Украину с рабочим визитом приедет глава МИД Германии

Сегодня, 31 мая, в украинскую столицу прибудет с двухдневным визитом министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В Украину с рабочим визитом приедет глава МИД Германии

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Отмечается, что основной целью визита координатора немецкой внешней политики являются переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. Министры готовы обсудить усиление взаимодействия ради политического урегулирования в Донбассе.

После прилета в Киев министры отправятся на подконтрольную Киеву часть Донецкой области, чтобы на месте ознакомиться с положением дел в регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен приехать с рабочим визитом в Украину на следующей неделе. Порошенко рассказал, что ожидает приезда в украинскую столицу президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.


Поделиться
Читайте также:
 
ВКУ требует освобождения украинских политических заключенных Столичная власть обещает установить в городе 17 охлаждающих рамок-распылителей В Европе массово блокируют активы "Газпрома" Возле Петровского рядом с патрулем ОБСЕ произошел взрыв
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив