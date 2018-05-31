В Украине вспышка ботулизма - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что большинство больных перед ухудшением самочувствия принимали в пищу вяленую невыпотрошенную рыбу, которую приготовили лично или купили в местах стихийной торговли. С начала текущего 2018 года заболевание было выявлено у 28 людей, двоих из которых спасти не удалось.

Госпродпотребслужба призвала граждан не брать в дорогу и на отдых быстропортящиеся товары, следить за сроками годности и условия хранения. Консервированную продукцию советуют хорошо проваривать, прожаривать или тушить перед употреблением, сырые и вяленные продукты следует обрабатывать отдельными ножами. Рекомендуется хранить такую еду в закрытой посуде и беречь от случайных загрязнений.

Эксперты службы настоятельно советуют населению не приобретать продукты на стихийных рынках и избегать употребление вяленой невыпотрошенной рыбы летом. Первые симптомы токсикоинфекционного заболевания похожи на пищевое отравление - слабость, температура, тошнота и рвота, боль в животе. При первом же их возникновении стоит срочно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число новых возникших случаев заболевания корью в Украине на протяжении недели поднималось.