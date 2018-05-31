В Украине в четверг сохранится жаркая и сухая погода

Вместе с тем синоптики ожидают значительного падения атмосферного давления. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 25-30 градусов выше нуля.

В Киеве в последний день весны солнце будет редко показываться из-за облаков. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов.

На западе Украины сухо и жарко. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 12-18 градусов тепла. Дневная температура воздуха поднимутся до отметки в 25-31 градус.

На севере страны осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов со знаком плюс, в Черниговской области - 10-15 градусов. Днем температура воздуха составит 25-30 жарких градусов, в Черниговской и Сумской областях 19-24 градуса.

В центре Украины сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

На востоке страны в четверг осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 10-15 теплых градусов,. Днем будет от 25 до 30 градусов, а в Харьковской области от 19 до 24 теплых градуса.

На юге Украины последний день весны будет жарким и сухим. Ночью столбики термометров покажут от 12 до 18 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 28-33 градуса.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 31 мая почитается память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Феодот врачевал больных, помогал страждущим. В прежние времена день этот был связан в основном с посевом льна. Наши предки следили за тем, какое дерево в этот день лист развернет. Если дуб перед ясенем лист пустит, значит лето предвещает быть сухим.