В Украине к конце года могут ввести "письма счастья" за нарушение ПДД

Система должна заработать до конца года и уведомления о штрафах за нарушения будут отправляться всем без исключения. Об этом в четверг, 31 мая, сообщил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий.

По его словам, речь идет не о полном развертывании по всей стране. Система заработает на наиболее аварийных участках дорог. Это будет 200-300 комплексов по всей стране, - уточнил Криклий, добавив, что новая система будет отличаться от системы 2005-2006 годов, когда так называемые "письма счастья" были признаны юридически ничтожными из-за несогласованности законодательства.

На сегодняшний день система уже будет работать в рамках действующего законодательства через прописанную норму о том, что ответственность за нарушение ПДД возлагается на собственника транспортного средства - независимо от того, кто им управляет на момент фиксации нарушения, - пояснил начальник сервисного центра. Он также отметил, что в случае, если владелец транспортного средства - физическое лицо, то штраф будет платить именно собственник, а если юридическое - то руководитель юридического лица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство внутренних дел пояснило, какие именно изменения в ПДД начали действовать с 1 января 2018 года, а какие новации еще только планируются. В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 километров в час, внедрение видеофиксации нарушений и изменение порядка выдачи водительских прав.