В среду на Донбассе ранены двое украинских военных

При этом девять из них противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранены двое украинских военнослужащих.

Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, в течение ночи интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на семь часов утра четверга потерь среди наших военных нет.

Так, на Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

По данным украинской разведки, потери противника за прошедшие сутки составили: двух боевиков уничтожено и четверо ранены.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 29 мая, боевики 36 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом девять из них противник применял тяжелое вооружение. В результате вражеских обстрелов ранены четверо украинских военнослужащих. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает.