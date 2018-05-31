В соцсетях отреагировали на "воскрешение" Бабченко - ФОТО

В этот же день в Службе безопасности Украины продемонстрировали, что он на самом деле жив, а его "смерть" была спецопрерацией для спасению его жизни.

В мировой общественности, как влиятельных общественных деятелей, так и обычных граждан, разделилось мнение на несколько сторон. Все рады "воскрешению" Бабченко, но действия СБУ в соцсетях оценивают неоднозначно. Некоторые благодарны службам за предотвращение убийства, когда другие выступили категорически против таких операций. В соцсетях недовольны тем, что спецслужбы огласили в СМИ о "гибели" журналиста, но и "накаляли обстановку" психологически.

Остальные отнеслись к новости с осторожным юмором и создали мэмы о живом Бабченко. Журналиста сравнивают с Иисусом, святым, а также с популярными мировыми личностями, рано ушедшими из жизни, среди которых Курт Кобейн и Виктор Цой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Министерства иностранных дел Бельгии очень недовольны инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.