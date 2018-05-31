В июне Украину накроет магнитная буря

По данным астрономов она начнется в ночь на 2 июня, и продлится три дня. Как сообщает в среду, 30 мая, лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в первую ночь магнитные колебания будут незначительными.

Однако уже 2 июня магнитная буря достигнет пика - поднимется до уровня G1. В течение 2-4 июня метеозависимые люди будут чувствовать недомогание.

Согласно стандартной шкале Национальной атмосферной администрации Соединенных Штатов Америки, бури первого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах до 60 градусов, на начало миграций животных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 27 июля украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение. В эту ночь полная Луна пройдет через тень Земли. Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке.